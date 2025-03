Entra nel vivo l’impegno dei comitati di quartiere per accogliere la richiesta di sicurezza dei cittadini, emersa in particolare dopo la grave aggressione – shock a Filippo, barman della Ciocco. Dopo la riunione di mercoledì scorso a SpazioComune, promossa dal presidente del quartiere Centro Francesco Puerari, il 10 aprile si terrà una nuova riunione tra i presidenti dei direttivi (alcuni dei quali in scadenza), presso la sede del quartiere Giordano – Cadore.

“Vogliamo parlare di come vediamo la città, di quale è la città che desideriamo”, afferma Giovanna Bonetti, presidente Q3 Cavatigozzi – Picenengo. “Tutto è partito dal tema della sicurezza , che però non si può risolvere con una città militarizzata. Va fatto uno sforzo culturale per coinvolgere sempre di più ragazzi e giovani, farli diventare protagonisti e fare emergere le loro proposte. Dobbiamo tornare a vivere gli spazi dei nostri quartieri per non lasciarli a chi vuole solo arrecare disturbo”.

L’input affinchè siano i comitati di quartiere a fare da tramite con il Comune affinché il tema sicurezza sia centrale nelle politiche quotidiane, era venuto qualche settimana fa dal neonato movimento di cittadini “Noi ci Siamo”.

Sono al momento cinque – sei i quartieri che hanno aderito a questa azione comune; altri se ne stanno aggiungendo. gb

