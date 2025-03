La Russa in Cina “Positivo confronto tra diverse visioni del mondo”

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – “E’ stata un’esperienza molto interessante quella di poter scambiare opinioni da posizioni apparentemente lontane, ma che ci fanno capire come sia necessario un anello di congiunzione tra le nostre visioni del mondo e le nostre storie politiche. La mia è lontanissima da quella vostra, ma queste visioni diverse non solo si avvicinano, ma si congiungono per contribuire a dare ai nostri Paesi e al mondo un futuro di sempre maggiore pace, civiltà e io mi auguro ulteriore progresso”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel corso dell’incontro in Cina con la presidente del Congresso del Popolo della Municipalità di Shanghai, Huang Lixin.

(Fonte video: ufficio stampa Senato)