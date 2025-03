L’assessore a Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia Barbara Mazzali, ospite d’onore del convegno ‘Management delle Destinazioni Turistiche – Cremona e Pavia, due esperienze a confronto’, organizzato in Sala Maffei a Cremona dalla Camera di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia.

“Un grande grazie per l’invito”: ha esordito l’assessore regionale. “Un lavoro ambizioso e ben strutturato che mette al centro l’identità autentica di un territorio ricco di storia, paesaggio, enogastronomia e qualità della vita“.

Al tavolo dei relatori, con l’assessore regionale Mazzali, il padrone di casa nonché presidente di Unioncamere Lombardia Gian Domenico Auricchio, il presidente di Federalberghi Lombardia Fabio Primerano e il moderatore Enrico Ciabatti, vice segretario generale della Camera di Commercio.

“Progetti come questo mostrano come la costruzione di un brand territoriale, se condivisa e partecipata, possa diventare un vero motore”: ha sottolineato l’assessore regionale. “La Lombardia ha appena chiuso il 2024 con dati turistici molto positivi. L’aumento delle presenze è nell’ordine del 10% rispetto al 2023, a sua volta un anno già estremamente positivo”. Un doppio record, in pratica, per un turismo che l’assessore ha definito “di qualità – ha precisato Mazzali, che ha poi approfondito il tema della lettura dei dati e degli sviluppi dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale applicata al sistema di accoglienza -. Saper leggere le informazioni, le preferenze, gli spostamenti dei turisti offre a chi fa accoglienza e progetta percorsi culturali ed enogastronomici di anticipare esigenze e saper ospitare nuovi visitatori”.

Presenti all’incontro anche gli esponenti locali di Feralberghi, Alessandra Cattaruzzi, del comune di Cremona, l’assessore Luca Burgazzi, dell’ufficio turismo, la direttrice Paola Milo. Da Mantova e Pavia le esperienze di valorizzazione delle eccellenze storico-culturali e l’impulso ad avviare progetti comuni di crescita in ambito turistico territoriale.

L’incontro tra due territori come Pavia e Cremona sta alla base di quanto richiesto dalla Regione (e anche dall’assessore) ovvero “un’azione di gruppo – in vista anche delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 – per lavorare non più singolarmente come provincia ma come squadra per portare la nostra regione a risultati sempre maggiori”.

Primerano ha quindi spiegato alla platea come i nuovi sviluppi della tecnologia, intelligenza artificiale in primis, possano essere di grande aiuto ai potenziali turisti per raccogliere informazioni sulla meta finale e creare ad hoc itinerari e proposte d’interesse. Gian Domenico Auricchio ha sottolineato come sia fondamentale applicare pratiche comuni, disegnate su misura per un territorio allargato dalla nuova Camera di Commercio e che sotto l’aspetto turistico può vantare un patrimonio condiviso di eccellenze.

© Riproduzione riservata