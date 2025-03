Momenti di grande apprensione questo pomeriggio poco dopo le 18 al centro di formazione professionale CrForma, quando uno studente di 18 anni si è sentito male perdendo i sensi. Immediatamente i docenti hanno chiamato il 118, arrivato pochi minuti dopo, che ha prestato le prime cure al ragazzo che si è ripreso; è stato tuttavia trasportato per precauzione in ospedale, in codice giallo. Da quanto si è appreso il malore sarebbe stato la conseguenza degli strascichi dell‘anestesia somministratagli diverse ore prima per un intervento odontoiatrico.

Grande comunque l’impatto emotivo dell’evento su tutti i presenti e alla direttrice dell’istituto, Paola Brugnoli, andati con la memoria alla tragica sorte toccata qualche mese fa ad un altro giovanissimo, Francesco, stroncato mentre saliva le scale dell’edificio e il cui ricordo è rimasto indelebile nel cuore e nella mente dei compagni e di tutto il personale. gb

© Riproduzione riservata