Il Viaggio della Memoria delle scuole cremonesi ha fatto tappa a Bressanone, dove la comitiva ha potuto godere delle bellezze del piccolo borgo altoatesino, passeggiando per il centro e ammirando la piazza del Duomo con la Cattedrale di Santa Maria Assunta e San Cassiano. Appena il tempo per un pranzo veloce e poi il ritorno ai pullman, undici in tutto, per far rotta verso Linz.

Composti e silenziosi, gli studenti, hanno seguito con attenzione le indicazioni degli insegnati con cui da mesi stanno seguendo il “Progetto Memoria”, un percorso iniziato in autunno con incontri, approfondimenti e lavori di gruppo per arrivare preparati al momento della visita.

Con la comitiva anche gli organizzatori, su tutti Ilde Bottoli che da 28 anni organizza i Viaggi per gli studenti cremonesi, a partire da Tiziano Zanisi, segretario nazionale dell’Associazione Nazionale Divisione Acqui, Marzia Catelli, già vicedirigente del Liceo Anguissola ed oggi collaboratrice di Bottoli.

Accanto a loro sul pullman numero 1 che ospita gli studenti dello Stradivari, anche la dirigente dell’IIS Torriani, scuola capofila, Simona Piperno, e alcuni amministratori che hanno aderito volentieri alla proposta, a partire dal presidente della Provincia di Cremona, Roberto Mariani: “Non è la prima volta che partecipo a un Viaggio della Memoria, lo avevo già fatto come sindaco del comune di Stagno Lombardo – ha spiegato -. Stavolta sono sotto un’altra veste, quella di presidente della Provincia e credo che sia un’esperienza da vivere proprio con i ragazzi. Credo che abbia una valenza molto importante e ne avremo dimostrazione sicuramente domani, durante la cerimonia al campo di Mauthausen che vedrà il coinvolgimento dei ragazzi”.

Nel corso del viaggio gli studenti hanno avuto l’occasione di vedere le foto storiche dei campi e dei fotografi che hanno documentato il momento della liberazione, oltre al reportage di Francesco Pinzi su come è Mauthausen oggi, realizzato durante precedenti Viaggi delle scuole cremonesi.

Chiara Uggeri, sindaca di Gadesco Pieve Delmona: “Credo che sia fondamentale che le istituzioni siano presenti che accompagnino e siano qui con gli studenti. Siamo molto numerosi per me è la prima partecipazione e penso che la memoria vada proprio trasmessa attraverso le nuove generazioni”.

Giuseppe Bignardi, sindaco di Persico Dosimo: “Ho accettato subito e volentieri di partecipare a questo Viaggio soprattutto perché questo è l’ottantesimo anniversario della Liberazione e quindi ha un significato ancora più profondo perché dobbiamo mantenere vivo il ricordo

dei fatti più tragici che sono avvenuti in passato e fare di tutto perché non si possano più ripetere. Il fatto che partecipino così tanti ragazzi e tanti studenti ci dà speranza e fiducia nel futuro”.

Cristina Coppola – inviata a Bressanone

