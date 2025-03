All’immaginario di Eyes Wide Shut, capolavoro di Stanley Kubrik, si ispira il coreografo catanese Roberto Zappalà, che torna al Ponchielli domenica 30 marzo alle 20.30 dopo anni di assenza con un nuovo lavoro: la Trilogia dell’estasi, che raccoglie in un’unica serata le riscritture di Aprés midi d’un Faune di Debussy, il Boléro di Ravel e Le Sacre du Printemps di Stravinskij, tre fra le più celebri composizioni dell’ultimo secolo e mezzo. Il fulcro di questa trilogia è lo spazio in cui si crea un “dispositivo scenico” che, volta per volta, performance per performance limita, amplifica, modifica, la danza.

Musiche Claude Debussy L’après-midi d’un faune – Maurice Ravel Boléro – Igor Stravinskij Le Sacre du Printemps – altre musiche AA.VV

Danza e collaborazione Samuele Arisci, Faile Sol Bakker, Giulia Berretta, Andrea Rachele Bruno, Corinne Cilia, Filippo Domini, Laura Finocchiaro, Anna Forzutti, William Mazzei, Silvia Rossi, Damiano Scavo, Thomas Sutton, Alessandra Verona, Erik Zarcone

Drammaturgia Nello Calabrò

Assistente alle coreografie Fernando Roldan Ferrer

Costumi Roberto Zappalà in collaborazione con Veronica Cornacchini

Realizzazione costumi Majoca – realizzazione scene Peroni S.p.a. – goatmask Giada Russo Art Atelier

Biglietti:

platea/palchi centrali € 25 – palchi laterali € 20 – galleria € 18-loggione € 15

biglietto studenti € 13

(lun/ven 10-18; sab 10-13) tel 0372022001/02

biglietteria@teatroponchielli.it

© Riproduzione riservata