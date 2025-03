Il 27 e 28 marzo, appuntamento al Cremona Palace Hotel con il III Congresso dell’Ust Cisl Asse del Po Cremona – Mantova.

In particolare, nel pomeriggio del 27 marzo, il segretario generale Ivan Zaffanelli esporrà la sua relazione, facendo il punto sul lavoro svolto dal sindacato negli ultimi quattro anni, sulla situazione occupazionale e sul mercato del lavoro di Cremona, sugli allarmanti numeri relativi agli infortuni sul lavoro, sulla proposta di legge in approvazione al Senato riguardante la partecipazione dei lavoratori alla governance delle imprese, nonché sugli obiettivi futuri del suo mandato, per il quale chiederà il rinnovo.

A seguire, interverranno ospiti istituzionali e politici. Sarà presente anche il Segretario Generale Usr Cisl Lombardia, Fabio Nava.

Il Congresso si concluderà venerdì 28 marzo con il dibattito, l’intervento del Segretario Confederale Andrea Cuccello, l’approvazione della mozione finale e l’elezione del nuovo Segretario Generale dell’Asse del Po, con la proposta di riconferma di Ivan Zaffanelli.

