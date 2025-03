Welfare culturale, Fava “Vogliamo portare a bordo i giovani”

ROMA (ITALPRESS) – “Valorizziamo il nostro patrimonio artistico e culturale e lo facciamo contestualizzandolo, perché vogliamo avvicinarci ai giovani e parlare con il loro linguaggio”. Questo l’obiettivo del welfare culturale, come spiegato dal presidente dell’INPS, Gabriele Fava, in occasione di una conferenza stampa organizzata con il ministero della Cultura. “Il Welfare culturale diventa armonico con quello generativo per portare a bordo i giovani. Questo sarà fondamentale ai fini della sostenibilità del nostro paese che genererà anche benessere”, ha aggiunto. Quali sono i risultati attesi? “Avere più giovani che credano nelle istituzioni e nello Stato”, più faranno questo, ha continuato Fava, “più si avvicineranno e ne saranno parte integrante. Ciò porterà beneficio a tutti”.

