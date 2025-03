Lo conoscevano tutti come Romeo, in paese, l’uomo trovato riverso senza vita questa mattina nella roggia che scorre lungo via Mazzini. Romeo Pavan, 64 anni, faceva parte della comunità di giostrai che da diversi anni è stanziale a Vescovato, in un terreno non lontano dal centro del paese, su cui sono accampate le roulotte.

Da quanto si apprende, l’uomo era uscito dal bar verso le 22 ieri sera e non era tornato nella sua abitazione. E’ stato il figlio a trovarlo in mattinata riverso a pancia in giù nella roggia a circa 200 metri dalla roulotte, a cui probabilmente stava facendo ritorno.

Resta da stabilire l’orario della morte, ma è probabile che l’uomo sia stato colto da malore poco dopo essere uscito dal locale, abbia perso l’equilibrio e sia quindi caduto nel canale.

Per quanto si assentasse per periodi più o meno lunghi, durante le fiere in giro per il nord Italia, Pavan faceva sempre ritorno a Vescovato e in particolare durante la stagione invernale era normale incontrarlo in paese. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. gbiagi

