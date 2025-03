Tragica scoperta questa mattina a Vescovato, dove il corpo di un uomo di 64 anni è stato rinvenuto senza vita nel corso d’acqua che scorre in via Mazzini. Mobilitati i soccorsi sanitari con ambulanza e automedica, Carabinieri, Vigili del Fuoco, amministrazione comunale con in testa il sindaco Gorni.

SEGUONO AGGIORNAMENTI

