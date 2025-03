False fatture, GdF Padova sequestra beni per 4,8 milioni a 7 società

PADOVA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Padova e Este ha ottenuto dalla Procura della Repubblica di Rovigo un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Rovigo, finalizzato alla confisca, anche per equivalente, di beni e disponibilità finanziarie pari a 4,8 milioni euro, nei confronti di sette società aventi sede in territorio della bassa padovana e dei rispettivi amministratori, i quali, in ipotesi accusatoria attraverso un insidioso meccanismo di false fatturazioni, hanno generato crediti IVA inesistenti utilizzati per compensare contributi previdenziali dei propri dipendenti.

(Fonte video: ufficio stampa Guardia di Finanza)