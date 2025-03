Giovedì alle 20:30 torna l’appuntamento settimanale con “I gioielli sotto casa”, il programma di promozione turistica condotto da Piero Brazzale in onda su CR1 – canale 19. Questa settimana ci spostiamo fuori dai confini italiani per esplorare una gemma incastonata nel cuore del Lago Maggiore: le Isole di Brissago, nel distretto di Locarno, nel Canton Ticino.

Sarà un viaggio sorprendente in un angolo di Svizzera che sembra uscito da un sogno esotico, grazie al suo clima subtropicale unico nel paese. Le Isole di Brissago, due piccoli lembi di terra circondati dalle acque placide del lago, ospitano l’unico parco botanico insulare della Svizzera, un vero e proprio scrigno di biodiversità che accoglie oltre 2000 specie vegetali provenienti da ogni angolo del mondo.

Accompagnati da Piero Brazzale, attraverseremo i sentieri di questo affascinante Giardino Botanico, esteso su 25.000 m² e suddiviso in ambienti suggestivi come il “bosco magico”, la foresta di bambù, la serra e il romantico punto panoramico. I più piccoli potranno vivere una magica avventura grazie alla caccia al tesoro, mentre gli adulti potranno perdersi tra colori, profumi e scorci mozzafiato.

Al centro dell’isola ci accoglierà la splendida Villa Emden, elegante dimora neoclassica degli anni Trenta, che oggi ospita un ristorante e una struttura ricettiva. La villa, insieme al bagno romano e all’orangerie, racconta la storia affascinante dell’isola, che prima ancora fu la residenza della Baronessa Antoinette di Saint-Léger, amante delle arti e visionaria custode di questo angolo di paradiso.

Non mancheranno curiosità, racconti storici e meravigliose immagini in alta definizione che vi faranno sentire in vacanza, anche dal salotto di casa.

© Riproduzione riservata