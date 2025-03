Meloni “Il nostro Governo tra i 5 più duraturi, maggioranza coesa”

ROMA (ITALPRESS) – “Esattamente oggi il nostro governo entra nella lista dei primi cinque governi più duraturi della storia della Repubblica Italiana. È un risultato che voglio condividere con voi innanzitutto per ringraziare i tanti cittadini che continuano a sostenerci e che ci danno la forza per andare avanti con determinazione. Dopo due anni e mezzo abbiamo ancora il consenso della maggioranza dei cittadini, cosa non scontata, e la maggioranza è ancora coesa, cosa forse ancora meno scontata”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video sui social.

sat/gtr

(Fonte video: ufficio stampa Giorgia Meloni)