Tg News – 27/3/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Vertice volenterosi Parigi, Meloni “Garanzie solide a Kiev”

– Trump annuncia dazi del 25% sulle auto importate

– Accoltellamento ad Amsterdam, 5 feriti, arrestato aggressore

– Affonda sommergibile nel Mar Rosso, almeno 6 morti e 9 feriti

– Malore prima dell’allenamento, muore 14enne a Napoli

– Recuperato e messo sotto sequestro bus precipitato nel Po a Torino

– Roghi in altri 5 stabilimenti a Ostia, fermato confessa

– Scuola, Anief “Serve attenzione per tutto il personale”

– Previsioni 3B Meteo 28 Marzo

gtr/gsl

