Per dire basta agli animali nei circhi, Lav sarà in piazza della Pace il 29 e il 30 marzo dalle 9 alle 13 e il 5 e il 6 aprile in corso Campi n.46. Ai tavoli sarà possibile raccogliere informazioni sulla campagna #BastAnimaliNeiCirchi e farsi fotografare con il materiale informativo. Sarà anche possibile scegliere le tradizionali uova di Pasqua Lav (al cioccolato fondente o alla bevanda di riso) e le colombe vegane, per essere in prima linea contro i circhi e a sostegno degli animali salvati dai circhi.

Si stima che ancora oggi siano circa 2.000 gli animali usati nei circhi italiani, costretti a spettacoli indecenti, addestramenti basati su violenza fisica e psicologica, rinchiusi in piccoli spazi e ambienti inadeguati, sottoposti a spostamenti molto stressanti.

Ora c’è una grande occasione per fermare tutto questo e aggiungerci agli oltre 50 Paesi di tutto il mondo che hanno già adottato norme simili: in Italia, la Legge-delega sullo spettacolo ha fissato il principio del “superamento dell’uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti” da attuare entro il 18 agosto con un Decreto Legislativo del Governo.

