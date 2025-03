Diagnostica, inaugurata a Milano una Tomografia computerizzata

MILANO (ITALPRESS) – Il Centro Diagnostico Italiano ha installato una nuova Tomografia Computerizzata a conteggio di fotoni presso la sede di via Saint Bon a Milano. Una tecnologia di ultimissima generazione che rappresenta un’innovazione molto rilevante per la diagnostica per immagini, offrendo vantaggi che migliorano

l’accuratezza diagnostica. Il Centro Diagnostico Italiano ha organizzato un evento scientifico inaugurale patrocinato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Milano.

xh7/mgg/gtr

