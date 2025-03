Fondazione Sospiro e Lega Serie A scendono in campo insieme per sostenere la realizzazione del primo Centro Nazionale Autismo, il polo dedicato al trattamento delle forme più complesse e sfidanti dello spettro autistico.

Un progetto unico in Italia pensato per offrire trattamenti basati su evidenze scientifiche e un sostegno altamente specializzato alle persone con autismo. Fondazione Sospiro sarà presente in prima serata nella diretta delle semifinali della Coppa Italia di calcio.

Il primo aprile in occasione di Empoli-Bologna e il 2 aprile, giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, a San Siro per il derby Milan-Inter. Prima delle partite la campagna solidale verrà pubblicizzata con striscioni e banner pubblicitari in favore del Centro Nazionale Autismo per sensibilizzare l’opinione pubblica e incentivare la raccolta fondi.

