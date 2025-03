La formazione rappresenta un pilastro fondamentale per il Consorzio Agrario di Cremona, che da sempre investe nella crescita professionale dei propri tecnici attraverso aggiornamenti continui e viaggi studio.

In quest’ottica, dal 24 al 27 marzo, i tecnici alimentaristi del Consorzio hanno preso parte a un viaggio formativo in Spagna, partecipando ad un’importante iniziativa organizzata da DSM-Firmenich, leader mondiale nella nutrizione animale per additivi, vitamine e minerali.

La destinazione è stata Saragozza, dove si sono concentrati sulle ultime innovazioni nel campo della nutrizione animale di precisione, approfondendo tematiche strategiche relative all’alimentazione delle vacche da latte, anche grazie agli interventi di esperti nutrizionisti internazionali di DSM-Firmenich che hanno permesso loro di acquisire strumenti innovativi per migliorare l’efficienza e la sostenibilità delle aziende agricole del territorio. Il team ha poi avuto anche l’opportunità di visitare un importante allevamento spagnolo.

