Tornano le Job Weeks 2025, il tradizionale appuntamento promosso dall’Informagiovani del Comune di Cremona nell’ambito delle giornate regionali dedicate al lavoro, promosse da Anci Lombardia e dal Sistema Coordinato Rete Regionale Informagiovani. L’evento è rivolto in particolare ai giovani in cerca di opportunità per l’estate.

Durante le Job Weeks sarà possibile, attraverso la piattaforma Talent Hub, candidarsi online alle offerte di lavoro stagionale, entrare in contatto con le aziende aderenti e sostenere un primo colloquio con i recruiter.

Le candidature alle offerte di lavoro saranno aperte da lunedì 31 marzo. Inoltre sono previsti una serie workshop tematici pensati per chi si affaccia al mondo del lavoro e vuole acquisire strumenti utili per la ricerca di un impiego, vuole fare esperienze all’estero o mettersi in gioco attraverso il volontariato.

“La complessità, e la velocità, del mondo del lavoro – commenta il sindaco Andrea Virgilio – oggi richiedono per i ragazzi, e per coloro che si affacciano per la prima volta in un contesto aziendale, d’impresa e professionale, un percorso di accompagnamento, una ‘presa per mano’ che consenta di orientarsi più facilmente e con il supporto di background specifici verso quella che risulterà essere una prima esperienza, ma anche potenzialmente un’opportunità.”

“Le Jobs Weeks sono un’espressione concreta della mission quotidiana del nostro Informagiovani, – continua Virgilio – così come del grande lavoro che viene fatto durante tutto l’anno nel costruire strategie e relazioni formative e professionali che mettano al centro le esigenze, le capacità, le competenze dei nostri giovani, ma guardino al contempo alle richieste del mercato.”

“Le Job Weeks – sottolinea Maria Carmen Russo, responsabile del Servizio Informagiovani, Orientamento, Scuola, Università, Sviluppo Lavoro – sono un’occasione importante per i giovani che vogliono avvicinarsi al mondo del lavoro e fare un’esperienza estiva, ma il nostro impegno non si esaurisce con questo evento.”

“L’Informagiovani di Cremona è attivo tutto l’anno con un servizio di orientamento altamente personalizzato, costruito su misura per ogni ragazzo e ragazza. – spiega Russo, e aggiunge – Proprio come un abito sartoriale, ogni consulenza viene adattata alle esigenze specifiche di chi si rivolge a noi: analizziamo il percorso formativo e professionale, individuiamo le competenze da valorizzare e costruiamo insieme strategie efficaci per affrontare il mercato del lavoro. Il nostro obiettivo è fornire strumenti concreti per aiutare i giovani, e non solo, a fare scelte consapevoli e mirate.”

Matching domanda-offerta di lavoro estivo

Dalla home page del sito dell’Informagiovani del Comune di Cremona è possibile accedere all’area web JOB WEEKS 2025 interamente dedicata all’evento, all’interno della quale si trovano:

– pagine di presentazione delle aziende aderenti con offerte di lavoro estivo alle quali candidarsi online accedendo a www.talenthub.coach, la piattaforma regionale per l’orientamento formativo e professionale;

– un calendario di workshop tematici ai quali potersi iscrivere;

– informazioni, strumenti e approfondimenti per la propria ricerca attiva e per la preparazione al colloquio di selezione;

– la possibilità di richiedere, su appuntamento, una consulenza specialistica gratuita e personalizzata per la stesura o la revisione del curriculum vitae o per un supporto nella ricerca del lavoro. I colloqui si potranno svolgere sia online che in presenza.

Come candidarsi alle offerte

Da lunedì 31 marzo, accedendo all’area web delle Job Weeks, sarà possibile consultare le offerte di lavoro stagionale proposte da aziende, agenzie, tour operator e altre realtà aderenti all’iniziativa.

La candidatura online alle offerte sarà possibile attraverso Talent Hub, la piattaforma regionale per l’orientamento. Dopo aver consultato le offerte pubblicate sull’area web delle Job Weeks accessibile dal sito Informagiovani, sarà necessario collegarsi alla piattaforma Talent Hub, e, se non si è ancora registrati, effettuare la registrazione (selezionando dal menu a tendina l’area di riferimento “Cremona – Crema”).

Infine, compilare online il proprio curriculum e contattare l’Informagiovani di Cremona per validarlo, questo per fare in modo che il curriculum sia il più possibile completo, riporti tutte le competenze, esperienze formative e professionali in modo da evidenziarne le potenzialità e permetterne una corretta valutazione da parte delle aziende che offrono lavoro e partecipano alla manifestazione.

Gli utenti validati, dopo aver effettuato l’accesso a Talent Hub, potranno cercare l’annuncio o gli annunci di interesse (con il codice Job Weeks 2025) ed effettuare direttamente la candidatura online. Le candidature ricevute saranno valutate dalle aziende che contatteranno direttamente i candidati idonei per un colloquio conoscitivo che si svolgerà nel mese di aprile secondo le indicazioni che verranno fornite dall’azienda stessa in fase di contatto.

Workshop tematici

All’Informagiovani di Cremona, in via Palestro 17, sono in programma i seguenti workshop tematici:

CV E IA per una ricerca efficace del lavoro estivo. In questo workshop si imparerà ad usare gli strumenti dell’Intelligenza Artificiale per creare un CV chiaro, professionale e adatto alle tue esigenze. A cura dell’Informagiovani del Comune di Cremona. L’iniziativa è rivolta in modo particolare ai giovani dai 17 anni. Incontri il 3 aprile dalle 16.30 alle 18 e l’11 aprile dalle 14.30 alle 16.

Trova il tuo lavoro estivo in modo smart con talent hub. Questo workshop guiderà nella ricerca di opportunità, nella scrittura di una candidatura efficace e nella preparazione di un colloquio con l’aiuto della piattaforma Talent Hub. A cura dell’Informagiovani del Comune di Cremona. L’iniziativa è rivolta in modo particolare ai giovani dai 17 anni. Incontri il 10 aprile dalle 16.30 alle 18 e il 14 aprile dalle 16.30 alle 18.

Esperienze di volontariato. Iniziative e opportunità a Cremona Motivazione, curiosità e spirito di adattamento sono gli ingredienti necessari. A cura del CSV – Centro di Servizio per il Volontariato Sede di Cremona. L’iniziativa è rivolta in modo particolare ai giovani dai 16 anni. Incontro il 7 aprile dalle 14 alle 15.

Esperienze all’estero. Lavoro alla pari, vacanze studio e soggiorni linguistici. Dopo un’introduzione generale sul tema della mobilità internazionale a cura di un orientatore dell’Informagiovani, EF Education First e Cultural Care presenteranno alcune opportunità destinate a diverse fasce d’età e approfondiranno temi quali vacanze studio estive, corsi di lingua, percorsi di istruzione scolastica ed accademica, scambi culturali, esperienze au pair. A cura dell’Informagiovani del Comune di Cremona con EF Education First – Cultural Care Au Pair Per chi L’iniziativa è rivolta in modo particolare ai giovani dai 16 anni Quando 14 aprile 2025 dalle 14.30 alle 16.30

Come partecipare ai workshop. I workshop si terranno presso la sede dell’Informagiovani di via Palestro, 17 – Cremona. La partecipazione è gratuita ma con iscrizione obbligatoria. Per iscriversi, inviare una e-mail a info.lavoro@comune.cremona.it o un messaggio WhatsApp al numero 334 1043581 indicando titolo e data del workshop scelto, nome e cognome del partecipante.

Un calendario regionale di eventi. Nell’ambito delle Job Weeks 2025 promosse promosse da Anci Lombardia e dal Sistema Coordinato Rete Regionale Informagiovani. E’ previsto, in tutta la Lombardia, un ricco calendario di eventi e incontri dedicati al tema del lavoro. Il programma delle Job Weeks Lombardia in costante aggiornamento è accessibile dalla piattaforma Talent Hub.

Per informazioni: Informagiovani – Comune di Cremona Telefono: 0372 407950 – E-mail: info.lavoro@comune.cremona.it – informagiovani.comune.cremona.it – Piattaorma talenthub.coach

