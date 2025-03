Nel pomeriggio del 26 marzo, i Carabinieri della Stazione di Cremona hanno eseguito un arresto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Brescia, nell’ambito di un procedimento penale per reati contro il patrimonio, commessi in provincia di Brescia nel 2024.

L’arrestato è un uomo di 28 anni attualmente domiciliato presso una comunità di recupero in provincia di Cremona. Il 28enne, con precedenti di polizia, era sottoposto agli arresti domiciliari esecutivi presso la comunità. Tuttavia, a causa della sua inosservanza delle regole e delle prescrizioni della struttura stabilite dalla misura, la situazione è stata segnalata al Giudice competente.

Tale comportamento ha portato alla decisione del Magistrato di Sorveglianza di Mantova di revocare di revocare la misura degli arresti domiciliari per avere tenuto condotte incompatibili con la prosecuzione della sua permanenza in comunità, disponendo l’accompagnamento in carcere per il periodo di pena ancora da scontare. L’uomo è stato arrestato ed accompagnato a Cà del Ferro.

