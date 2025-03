Puglia, Emiliano “Con blocco Porsche abbiamo perso 450 posti lavoro”

BARI (ITALPRESS) – “Se ci sono rimasto male per il fatto che Porsche abbia bloccato il progetto di ampliamento del Technical center di Nardò? Abbastanza. Abbiamo perso del tempo, perché il business è fatto come come l’amore, certe volte: ha i suoi tempi. Se tu, nel tempo in cui qualcuno ci sta, gli dici ‘va bene, ci vediamo domani’, c’è il rischio che quello cambi idea, come è accaduto in questa vicenda. Anche dal punto di vista ambientale, secondo me è stato un danno, perché avremmo quintuplicato l’area boschiva. Certo, nel tempo: mi rendo conto che non ci sia niente che non faccia dolore, non dispiaccia, non abbia impatto ambientale, ci mancherebbe. Il problema è che dobbiamo progettare il futuro con una strategia e in questo caso la strategia di dire sempre no non funziona. Lo abbiamo verificato, abbiamo perso 450 posti di lavoro molto innovativi”. Lo ha affermato questa mattina a Bari il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano a margine della conferenza stampa del Gruppo OVS di presentazione del nuovo polo di innovazione tecnologica e del centro evoluto per il riutilizzo dei capi previsti dal progetto di investimento.

