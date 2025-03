Fantasia, immaginazione, tecnica. Oltre naturalmente alla voglia di scrivere. Per raccontare una storia sono necessari ingredienti diversi. Attrezzi che trasformino l’ispirazione in parole. “Raccontare una storia – Corso di scrittura” è il percorso gratuito che CR1, CremonaOggi e Mondo Padano con il supporto di Belleville, scuola di scrittura attiva dal 2014, mettono a disposizione a chi è interessato non solo ad “acquisire gli strumenti” per raccontare storie, ma soprattutto ad un confronto con chi vive e produce narrazioni: scrittori, sceneggiatori, autori.

Programma e docenti verranno presentati lunedì 7 aprile alle 19 nel corso di un webinar sulla piattaforma Zoom . In attesa di sentire dalla loro voce contenuti e didattica del corso iniziamo a conoscerli.

Pier Franco Brandimarte è nato nel 1986, dopo gli studi di Scienze Politiche a Bologna si trasferisce a Torino. Qui inizia la sua attività come scrittore. Nel 2014 ha vinto il Premio Calvino con L’Amalassunta, un romanzo d’amore acrobatico sulla vita di Osvaldo Licini, capostipite degli astrattisti. La sua lezione aprirà il corso di scrittura, a partire dalla domanda: “Che cos’è effettivamente una storia?” Sarà lui anche a guidare il laboratorio in presenza di sabato 7 giugno.

Cristina Marconi, dopo un periodo trascorso all’estero, nel 2019 ha esordito con il romanzo Città irreale con cui ha vinto i premi Rapallo Opera Prima e Severino Cesari Opera Prima, oltre a essere entrata nella dozzina dello Strega. Nel 2021 ha pubblicato A Londra con Virginia Woolf e nel 2022 Come dirti addio. Insegna scrittura alla Scuola Belleville di Milano, la città dove ora abita. I personaggi saranno l’argomento cardine che verrà spiegato da Cristina nel secondo appuntamento del corso.

Federico Baccomo, scrittore, sceneggiatore e autore televisivo, pubblica il suo primo romanzo nel 2009 dal titolo Studio illegale. Il libro diventa un caso letterario da cui, nel 2013, viene tratto il film omonimo. Nel 2011 esce il suo secondo romanzo La gente che sta bene. Nel 2014 esce il suo terzo romanzo, Peep Show. Nel 2015 esce per Giunti Woody, il suo quarto romanzo, il cui protagonista è un cane che racconta i fatti in prima persona. Ha vinto il Nastro d’argento per la sceneggiatura di Call My Agent – Italia nel 2023 e nel 2024. La sua esperienza aiuterà nella costruzione della struttura narrativa di un testo.

Letizia Muratori, autrice e giornalista che si occupa di cinema e che scrive per diverse testate. Esordisce come scrittrice nel 2004 con il racconto Saro e Sara. Nel 2005 pubblica il suo primo romanzo Tu non c’entri, seguito nel 2007 da La vita in comune. Nel 2009 pubblica il romanzo Il giorno dell’indipendenza, vincitore l’anno seguente del Premio Roma e finalista al Premio Bergamo. Nel 2015, con Animali domestici (Adelphi), vince il Premio Mondello Opera Italiana. Nel 2019, il racconto Spifferi si aggiudica il Premio Nazionale Renato Fucini.

Nell’ultima lezione online saranno approfonditi gli aspetti legati alle azioni, ai dialoghi, e alle descrizioni che servono per rendere un testo vivo.

Martina Zava

