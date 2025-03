Gravissimo incidente, poco dopo le 15,30, a Casalmorano, sulla statale 498, a metà tra Casalmorano e Casalbuttano. In uno scontro frontale tra due auto, una Hyundai e un’Audi, sono rimaste coinvolte quattro persone, tra cui una bimba di 2 anni. Gli altri feriti sono una ragazza di 21 anni e due uomini di 23 e 33 anni.

La piccola, che è uno dei feriti più gravi, è stata trasportata in codice rosso con l’elisoccorso, partito da Brescia e atterrato all’ospedale di Bergamo. In condizioni serie anche i conducenti delle due auto coinvolte. I due automobilisti sono stati caricati sulle ambulanze e trasportati in codice rosso, uno all’ospedale di Cremona, dove è stato ricoverato un altro dei coinvolti che ha riportato ferite meno gravi, e l’altro all’ospedale di Brescia.

Sul posto gli agenti della polizia stradale di Casalmaggiore e di Crema, i vigili del fuoco di Cremona, tre ambulanze e due auto mediche.

Gli agenti hanno effettuato i rilievi ed ora dovranno stabilire la dinamica del terribile schianto. Pare che una delle due vetture abbia invaso la corsia di marcia opposta, mentre dall’altra parte stava sopraggiungendo l’altro mezzo coinvolto. Lo schianto è stato inevitabile e violentissimo. Praticamente distrutte le due auto coinvolte.

Riccardo Lionetto e Sara Pizzorni

