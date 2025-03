Schifani “Vicenda Stm troverà soluzione, la Regione farà la sua parte”

CATANIA (ITALPRESS) – “La vicenda troverà una soluzione per l’alto senso di responsabilità riscontrato a questo tavolo”. Così il presidente della Regione, Renato Schifani, al termine del tavolo di confronto organizzato al Comune di Catania per discutere del futuro dello stabilimento etneo della StMicroelectronics. Presente, tra gli altri il ministro Adolfo Urso. “La Regione – sottolinea il Governatore – è parte esterna in questa vicenda ma pronta a fare la propria parte, per quanto di sua competenza”.

