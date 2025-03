Brignone “Io portabandiera Milano-Cortina? Ipotesi che mi rende fiera”

MILANO (ITALPRESS) – “Io portabandiera? Non dipende da me, io ho fatto tutto il possibile con i miei risultati, quindi il mio l’ho già fatto. Ora spetta a chi di dovere decidere. Di certo, anche solo essere presa in considerazione è qualcosa che mi riempie di orgoglio, è davvero speciale”. Lo ha dichiarato Federica Brignone, tornata in Italia dopo aver vinto la coppa del mondo generale di sci alpino.

