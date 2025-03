Un solo punto in una gara sulla carta abbordabile, ma raggiunto grazie a una rimonta di carattere e qualità. La Cremonese non riesce ad andare oltre al 2-2 allo Zini contro il Cittadella. Ai gol di Okwonkwo e Rabbi, rispondono Valoti e Pickel.

Avvio col brivido: dopo un minuto e mezzo, serie di rimpalli nell’area di rigore grigiorosso, la palla arriva a Okwonkwo che, a pochi passi dalla porta, mette clamorosamente fuori. Al 6′ Collocolo si sposta la palla sul destro e ci prova dal limite, ma Kastrati è attento nella respinta. Al 12′ è ancora Okwonkwo a rendersi pericoloso calciando al volo dai 20 metri, ma la sua mira è alta. Al 16′ buona trama grigiorossa con il cross di Vandeputte, sponda di Ravanelli, ma Azzi a porta spalanca mette fuori. Al 27′ contropiede della Cremonese con De Luca che serve Johnsen, il norvegese crossa dalla sinistra proprio de De Luca che però di testa mette a lato. Al38’ però a passare sono gli ospiti: Okwonkwo, dal limite dell’area, calcia di interno piede col mancino, trovando l’angolino giusto per l’1-0.

Inizio di ripresa shock per la Cremo: rimpallo Ceccherini-Okwonkwo, ne approfitta Rabbi che, a pochi passi dalla porta, firma il 2-0. La partita si mette male, il Cittadella si difende con grande ordine e i grigiorossi non riescono a reagire. Al 69′ Johnsen riceve palla sul secondo palo e prova a calciare con l’interno, ma non è abbastanza rapido e viene recuperato dalla retroguardia avversaria. E’ il primo segnale che porta al cambiamento della trama del match. Al minuto 73 infatti i ragazzi di Stroppa la riaprono: calcio d’angolo battuto da Castagnetti, Ceccherini colpisce di testa, intervento super di Kastrati, sulla respinta Valoti mette dentro il 2-1. Tre minuti dopo la rimonta viene completata: palla lunga alla ricerca di De Luca, Kastrati sbaglia l’uscita, Johnsen ne approfitta e serve Pickel per la rete del 2-2.

I grigiorossi salgono a quota 49 punti, a -6 dallo Spezia terzo. Grigiorossi impegnati venerdì 4 aprile alle 20:30 sul campo della Reggiana.

Simone Guarnaccia

