Porti, Schifani “Per Palermo idee chiare. Messina?Lavoro con ministro”

CATANIA (ITALPRESS) – Sull’autorità portuale di Messina “sono in contatto con il ministro con il quale sto lavorando benissimo, vanno individuate le migliori soluzioni anche sotto il profilo tecnico, stiamo discutendo, logica vuole che venga gestita e retta da qualcuno che condivida le strategie del Governo anche in ordine alla realizzazione del Ponte sullo Stretto”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a Catania, margine di una iniziativa per i 60 anni della Cosedil. Su Palermo invece, “ho le idee chiarissime – ha detto Schifani – il successore deve essere un tecnico che deve lavorare in continuità con quanto fatto da Pasqualino Monti”.

abr/mca1

© Riproduzione riservata