Al termine della sfida tra Cremonese e Cittadella, valida per la 31ª giornata di Serie BKT 2024-25, mister Giovanni Stroppa ha commentato l’incontro dello Zini.

L’impressione è che la direzione arbitrale di oggi sia stata difficile da comprendere nella gestione del recupero e dei cartellini. Cos’è successo in occasione del gol annullato a Johnsen?

“Sono d’accordo, non aggiungo altro. A me ha dato la sensazione che avesse convalidato il gol, perchè ha indicato la metà campo, poi invece l’ha annullato. Ma non l’ho rivisto”.

Il Cittadella ha aggredito da subito la Cremo. A cosa sono dovuti errori come quello del momentaneo 0-2?

“Anche sul primo gol c’è un cambio gioco da cui regaliamo un pallone, la palla rimbalza e arriva all’attaccante che tira da fuori area. Peccato, perché il Cittadella ha fatto la partita che voleva fare ma non ci ha mai preso palla nonostante venisse ad attaccarci alto. Azzi ha sbagliato da zero metri, De Luca ha avuto due occasioni, siamo andati spesso al cross e al tiro senza concedere niente. Sui gol abbiamo commesso degli errori di superficialità, di paura. Non so cosa sia successo, all’intervallo ho cercato di rimarcare l’attenzione nel fare le cose e nell’essere più cattivi, poi dopo 10 secondi siamo andati sotto 2-0. Ma il secondo tempo è stato spettacolare, con una reazione spettacolare, in una partita che meritavamo di vincere anche se non ci siamo riusciti. Abbiamo comunque guadagnato un punto su Spezia e Catanzaro, oggi non voglio vedere gli aspetti negativi perché la squadra ha reagito nel modo giusto, facendo quello che doveva fare nel secondo tempo”.

L’episodio di inizio ripresa non ha disunito la squadra, che è rimasta in partita trovando la rimonta…

“Ad eccezione di un’occasione nata sull’errore di Johnsen il Cittadella non ha creato nulla, ci stavamo mettendo del nostro su situazioni che non hanno molto senso. Loro non hanno mai superato la metà campo, la Cremonese ha mostrato un carattere e una reazione devastante, meritava di vincere la partita. È finita 2-2, complimenti ai ragazzi”.

Ritiene che la Cremonese abbia svoltato sul piano del carattere?

“Credo che l’approccio della gara sia stato giusto, siamo mancati sotto rete in cattiveria e rabbia nel voler chiudere l’azione. Siamo andati sotto, ma la squadra ha continuato a lavorare: non in maniera cattiva nei duelli e nei tiri e non con la rabbia giusta, però dopo c’è stata una reazione da grande squadra. Nonostante lo 0-2 siamo riusciti a pareggiare e abbiamo cercato di ribaltarla”.

Si è pentito di non aver fatto i cambi al momento del rientro in campo?

“No, volevo vedere se la squadra avrebbe mantenuto l’equilibrio e dare a qualcuno la possibilità di reagire. Questo non è successo e quindi dopo 5′ ho fatto i cambi”.

