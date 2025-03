I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno arrestato un uomo di 37 anni, con precedenti di polizia a carico, ritenuto responsabile di rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, sventando un furto presso un esercizio pubblico la notte del 28 marzo.

L’episodio si è verificato alle ore 03.45 presso un’agenzia di scommesse e ricevitoria per concorsi e giocate della zona est del capoluogo. Il proprietario del locale aveva ricevuto sul proprio telefono cellulare l’allarme di intrusione nel suo locale e, attraverso le telecamere di sorveglianza visibili dal telefono, ha visto che un uomo si era introdotto nella sua sala scommesse e ha allertato immediatamente i Carabinieri.

Non appena arrivati, i militari hanno individuato un uomo che stava uscendo dal locale con un sacco tra le mani. Alla loro vista ha reagito violentemente, tentando di fuggire e colpendo i Carabinieri con pugni e spintoni. Nonostante ciò sono riusciti a fermarlo e a bloccarlo e in questo modo è stato identificato nel 37enne. Utilizzando degli oggetti in ferro trovati in zona, l’uomo aveva forzato una porta sul retro dell’attività commerciale e, in seguito, una porta di accesso agli uffici interni da dove prelevato tutto il denaro contante e le monete, per un totale di oltre 2.000 euro, oltre a numerosi “gratta e vinci”, per un valore di circa 6.000 euro.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al titolare della sala scommesse, mentre uno dei Carabinieri intervenuti è stato costretto a ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso, avendo riportato delle lesioni guaribili in alcuni giorni di prognosi.

Il 37enne è stato trattenuto nella camere di sicurezza; durante l’udienza di convalida del mattino seguente il giudice ha deciso l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere ed il rinvio dell’udienza al prossimo 2 maggio.

