Questa domenica alle 21:00 su CR1 (canale 19 digitale terrestre) è il programmazione la commedia Papà diventa nonno, sequel della commedia Il padre della sposa. I protagonisti della storia rimangono il signor Banks, interpretato da Spencer Tracey, e la figlia Carla, ovvero Elisabeth Taylor.

Con Papà diventa nonno si chiude la rassegna di marzo con protagonista Elizabeth Taylor. Ad aprile, i film su CR1 continueranno con una selezione dedicata all’attore Gino Cervi.

La trama

Carla, sposata da qualche tempo, non vede l’ora di comunicare una notizia meravigliosa: è incinta. Mentre i suoceri e la madre di Carla sono entusiasti e attendono con gioia l’arrivo del bambino, il padre di Carla è sconvolto. Non si sente ancora pronto per diventare nonno, essendo per lui sinonimo di diventare anziano, e teme che questo evento possa interferire con i suoi piani di viaggio in Europa. Quando il bambino nasce, tutti lo trovano adorabile, tranne l’ormai nonno, che lo vede come un piccolo mostro rumoroso e irrispettoso. Il neonato sembra ricambiare l’antipatia, piangendo a dirotto ogni volta che il nonno si avvicina. Ci vorrà un grosso spavento per cambiare la situazione.

Regia di Vincente Minnelli

Con Spencer Tracy, Elizabeth Taylor, Joan Bennett, Don Taylor”

