Ci vuole una manciata di secondi per raccontare una favola, Arianna Manfredini l’ha fatto in meno di un minuto quando è entrata in campo sul 24-16 nel match tra Casalmaggiore e Concorezzo. Fin qui nulla di strano, se non fosse che il libero, con il numero 2 sulle spalle, ha 13 anni.

Una lunga chioma bionda, la faccia incredula che ha mal celato l’emozione quando coach Cuello l’ha buttata nella mischia. In un attimo il PalaRadi si è acceso e il record ufficializzato: Manfredini con i suoi 13 anni e 4 mesi è diventata la più giovane esordiente di Serie A femminile. Per aver ben chiara la portata dell’esordio di Arianna basti pensare che una leggenda della pallavolo come Francesca Piccinini esordì, in A1, a 14 anni compiuti.

Per la cremonese, nata il 25 novembre, non era la prima volta in panchina con le grandi, attendeva da qualche giornata di assaggiare il taraflex, che aveva già imparato a conoscere con gli allenamenti grazie alla collaborazione tra Ostiano (la sua squadra) e Casalmaggiore.

Per l’atleta il primo obbiettivo è la finale di domenica, quella per il 3/4 posto del campionato territoriale U16: “Essere la più giovane giocatrice ad entrare in Serie A è un traguardo straordinario, che rappresenta il frutto di tanto impegno. Ora sono pronta ad affrontare nuove sfide e a dare il massimo per la finale di oggi”. Queste le parole di un’AriannaManfredini emozionata, come le sue compagne e gli allenatori D’Auria e Viccardi sugli spalti, ma lo stesso determinata ed entusiasta.

La notizia ha fatto in tempi brevi il giro del web: la pagina social “Pallavolisti Brutti” che conta oltre 240 mila followers ha commentato: “Un pizzico di storia, un sogno che inizia e una carriera tutta da scrivere. Auguriamo ad Arianna un futuro luminoso nel nostro sport”.

Altri complimenti arrivano anche da “ChiamarsiBomber“, pagina Facebook e Instagram dedicata principalmente al calcio e con un “pubblico” di oltre 2 milioni di persone: “Arianna nella storia, sensazionale”.

Lorenzo Scaratti

© Riproduzione riservata