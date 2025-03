“Alla vigilia della scadenza del termine – il 31 marzo – entro il quale le aziende avrebbero dovuto attivare obbligatoriamente la polizza catastrofale, ovvero l’assicurazione che protegge fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali, commerciali e terreni da danni causati da eventi come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, è finalmente arrivata la proroga del Governo”: a dirlo è il consigliere regionale Matteo Piloni che, insieme ai colleghi del Gruppo PD Lombardia, avevano presentato una interrogazione in Regione con l’obiettivo di sollecitare la giunta regionale ad attivarsi con il Governo.

“In un momento di grande difficoltà per le imprese, con extra costi derivanti dal caro energia che incidono sulla competitività a livello internazionale e la minaccia dei dazi Usa, crediamo non abbia senso appesantire le realtà produttive dei nostri territori con una polizza obbligatoria che è di fatto molto impegnativa a livello economico” sottolinea Piloni.

“La proroga del termine era quindi doverosa – conclude Piloni – per dare alle imprese la possibilità di essere adeguatamente formate e informate in modo da fare scelte consapevoli, valutando in tempi ragionevoli e sostenibili le offerte sul mercato di polizze conformi e i relativi costi, anche nel rispetto del principio mutualistico e della corretta gestione aziendale”.

Ma l’interrogazione presentata resta comunque utile in quanto “chiediamo inoltre alla Regione – aggiunge Piloni – se, alla luce dei recenti avvenimenti che hanno interessato i territori e i beni dei lombardi, abbia intenzione di farsi promotrice di un’iniziativa per la costituzione di un fondo rischi”.

