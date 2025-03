Volley, esordio da record per Arianna Manfredini: in campo a 13 anni in Serie A

(Adnkronos) – Nuova pagina di storia del volley. Nel corso dell’ultima partita di campionato tra Casalmaggiore e Concorezzo, ha esordito a 13 anni e 4 mesi Arianna Manfredini. Il libero classe 2001 del Volleyball Casalmaggiore è diventata la più giovane debuttante della Serie A femminile.

Accompagnata dal boato del pubblico e dai sorrisi affettuosi delle compagne di squadra, Manfredini è entrata in campo sul 24-16 del terzo set (partita vinta 3-0 dalla sua squadra) al posto della titolare Giorgia Faraone. Ha assaporato l’emozione della prima presenza in campionato solo per pochi minuti, sufficienti a scrivere una bellissima pagina di sport.

“Essere la più giovane giocatrice a entrare in Serie A è un traguardo straordinario, che rappresenta il frutto di tanto impegno. Ora sono pronta ad affrontare nuove sfide e a dare il massimo per la finale di domani” ha spiegato Manfredini al termine della partita.