Al via a Roma la seconda stagione di “Arte al Gazometro”

ROMA (ITALPRESS) – Con la mostra “Punti di Vista”, curata da Marco Capasso in collaborazione con la Galleria “Il sole” di Fabio Ortolani, Eni ha inaugurato la seconda stagione di “Arte al Gazometro”. 19 artisti figurativi rileggono il paesaggio industriale con nuove visioni sul mondo contemporaneo: così, attraverso un percorso espositivo e installazioni site-specific, il Gazometro si trasforma, da icona di archeologia industriale che un tempo portava gas a Roma, a luogo per l’arte e la cultura, capace di ispirare e accogliere talenti, musicisti, designer e creativi. “Punti di Vista” potrà essere visitata il 12 aprile, durante la giornata di apertura al pubblico organizzata da Eni in collaborazione con il FAI – Fondo Ambiente Italiano.

