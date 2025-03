Un vero e proprio successo per la prima edizione della CremonaDue Charity Run, che ha visto la partecipazione di ben 1500 persone, trasformando le piste ciclabili di Gadesco Pieve Delmona in un fiume azzurro di entusiasmo, sport e solidarietà.

Il percorso di 7,5 km, immerso nella natura e toccando luoghi suggestivi come la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, è stato animato da famiglie, bambini, giovani e adulti, uniti dallo spirito benefico dell’iniziativa. La sicurezza del tracciato è stata garantita dal presidio attento dell’Associazione Nazionale Carabinieri, che ha monitorato ogni incrocio, rendendo l’esperienza piacevole e sicura per tutti. La camminata è partita con in prima fila Filippo Ruvioli, Presidente della Fondazione Occhi Azzurri, insieme a suo figlio Orlando. A seguire, le istituzioni: la Sindaca Chiara Uggeri, il Direttore del Centro Commerciale CremonaDue Luigi Ascenzi, il Presidente dell’Associazione del Centro Commerciale Sergio Compiani, e la Dirigente scolastica Paola Bellini. 600 iscrizioni tramite le scuole, 700 tramite associazioni del territorio e 200 iscrizioni raccolte il giorno stesso

Il totale di 7.500 euro raccolti dalle scuole e associazioni sarà suddiviso equamente: il 50% a sostegno della Fondazione Occhi Azzurri, il restante 50% destinato alle associazioni e agli istituti scolastici che hanno contribuito alla raccolta. A questa cifra si aggiungeranno ulteriori 7.500 euro donati dal Centro Commerciale CremonaDue, portando la cifra complessiva a 11.250 euro per la Fondazione.

