AIMA Cremona organizza a partire dal 3 aprile ., ore 17:30, presso la propria sede in via F.Filzi 35/E, un ciclo di incontri su “Demenza e decadimento cognitivo: capire, supportare, convivere”.

L’iniziativa è finalizzata a fornire suggerimenti e strategie, anche pratiche, per fronteggiare in modo efficace le sfide (e le difficoltà) legate alla longevità e alla cura del declino neurocognitivo. Gli argomenti verranno trattati con un linguaggio appropriato ma semplice e chiaro in modo che possa essere compreso da tutti e non sia necessaria una preparazione specifica di carattere medico/scientifico.

Di seguito il calendario:

3 aprile, ore 17:30, ATTIVITÀ OCCUPAZIONALI COME TERRENO D’INCONTRO PER UNA FRUIZIONE DEL TEMPO DI QUALITÀ

Mara Franzini, Educatrice Professionale con esperienza in ambito sanitario e in RSA

10 aprile, ore 17:30, LA NUTRIZIONE: DIFFICOLTÀ E STRATEGIE

Dott.ssa Laura Morandini, Dietista – ASST di Mantova

8 maggio, ore 17:30, LE CADUTE: CAUSE, CONSEGUENZE E PREVENZIONE IN SITUAZIONI DI FRAGILITÀ

Silvia Bariselli, Fisioterapista – Fondazione Giroldi Forcella Ugoni onlus – Pontevico

22 maggio, ore 17:30 . VITA INSIEME: AMBIENTE, PROGRAMMI E RELAZIONE NELLA QUOTIDIANITÀ.

Silvia Bernabè, Educatrice Professionale con esperienza in ambito sanitario e in RSA

© Riproduzione riservata