La Mangano Galleria d’Arte è lieta di presentare “Senza fiato”, mostra personale di Gianluca Sgherri (Fucecchio, 1962), artista il cui linguaggio pittorico si muove tra ricordo e innovazione, costruendo un mondo sospeso tra realtà e immaginazione.

Pittore di avanguardia nel senso più autentico del termine, Sgherri riprende e ridefinisce le esperienze artistiche della sua formazione, trattenendo solo ciò che risulta essenziale alla costruzione di un vocabolario pittorico personale. Il suo lavoro si colloca in equilibrio tra la dimensione narrativa di iconografie surreali e un’intensa introspezione emotiva, dove il colore diventa espressione di stati d’animo transitori.

Con “Senza fiato”, Sgherri propone un’indagine sul tempo e sullo spazio attraverso la profondità del tono su tono e la ricchezza delle velature, traducendo la pittura in un’esperienza visiva che si nutre di stratificazioni cromatiche e vibrazioni luminose. L’opera diventa così un territorio da esplorare, in cui il gesto pittorico non è mai impulsivo ma meditato, consapevole, capace di generare una dimensione sospesa tra contemplazione e coinvolgimento.

Le opere in esposizione rivelano il fascino di una figurazione rarefatta, in bilico tra contemplazione e sogno: paesaggi immobili, spazi intimi e architetture geometriche si popolano di simboli ricorrenti – cucchiaini, tazzine, pianeti lontani – elementi che si caricano di significati molteplici, oscillando tra memoria personale e immaginario universale.

Sgherri si colloca come una delle voci più consapevoli della sua generazione, restituendo alla pittura un ruolo di centralità e autenticità. Con questa mostra, la sua arte conferma che il fare pittorico, lontano dalle mode e dalle tendenze effimere, è ancora oggi un linguaggio imprescindibile, capace di emozionare e di far riflettere.

