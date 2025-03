Gualtieri “Si deve mettere la casa al centro delle politiche europee”

ROMA (ITALPRESS) – “Si deve mettere la casa al centro delle politiche europee, il modello sociale europeo si è costruito con forti politiche pubbliche per la casa, queste politiche sono venute meno, è tempo di rimetterle in campo, non solo a livello nazionale ma anche a livello europeo”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo a margine del convegno “All we need is Home”, la prima Conferenza Internazionale sulla Casa di Roma. “Insieme ad altri sindaci europei abbiamo costituito un’alleanza – ha aggiunto -, stiamo preparando un documento con le nostre proposte, tra le quali quella di mettere in campo un piano straordinario per la casa, da finanziare anche con il Pnrr e le risorse disponibili e non spese dei fondi strutturali”. xc3/vbo/mca2

