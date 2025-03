Domenica 6 aprile alle ore 21, nella chiesa cittadina di S.Abbondio, verrà eseguita in prima assoluta una nuova composizione del maestro Fulvio Rampi. “Passio secundum Marcum” è il titolo dell’opera, ovvero la narrazione della Passione di Cristo nella versione, in lingua latina, del Vangelo di Marco. Il nutrito organico strumentale e vocale prevede un quartetto fiati (Silvano Gregori oboe, Gloria Maffioletti clarinetto, Francesca Lelli corno, Giuliano Mandonico fagotto), l’organo positivo (Angelo Corno), i solisti Davide Pagliari (Evangelista, tenore), Filippo Tuccimei (Cristo, basso), Alessandro Simonato (Giuda e Pietro, controtenore), Francesco Spadari (Caifa e Pilato, baritono), Marina Morelli (Serva, soprano). Le parti corali sono affidate al Coro Sicardo e, al suo interno, al Choro Favorito per le sezioni riguardanti gli interventi della Turba e degli Apostoli.

Un’opera, dunque, assai articolata e complessa che segue, a distanza di un anno, un’altra corposa composizione di Rampi, la “Cantata in onore di S.Alberto Quadrelli”, eseguita con successo nella basilica di Rivolta d’Adda nel marzo dello scorso anno.

Va ricordato che, accanto alla ormai quarantennale attività con i Cantori Gregoriani (l’ultimo CD dal titolo “Cantus mariales” è uscito per le edizioni Paoline all’inizio di gennaio), il maestro cremonese si è da sempre dedicato anche alla composizione di brani e opere sacre. Dopo l’esperienza come direttore della Cappella Musicale della Cattedrale di Cremona (dal 1998 al 2010), con il Coro Sicardo da lui fondato, oltre a svolgere regolare servizio liturgico per la Parrocchia di S.Abbondio, ha inciso per la medesima comunità e con il convinto sostegno del parroco don Andrea Foglia, un CD di sue composizioni destinate alla liturgia che abbracciano i tempi forti dell’anno liturgico. Molte sue composizioni sono state inoltre pubblicate in varie riviste di musica sacra.

