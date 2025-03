Cremona si prepara ad accogliere la prima tappa del 2025 della manifestazione Le Strade del Gusto, della Bellezza e del Gioco, in programma domenica 6 aprile in piazza Stradivari, dalle 9 alle 19.

Un evento pensato per valorizzare la città, promuovere il commercio locale e favorire la socializzazione, offrendo ai cittadini e ai visitatori un’ampia selezione di prodotti di eccellenza e un ricco programma di intrattenimento.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Cremona e inserita nel bando Le 4 Stagioni di Cremona 2025, rappresenta un’occasione per scoprire tradizioni enogastronomiche, artigianali e artistiche di qualità.

Durante la giornata, i visitatori potranno immergersi in un viaggio tra sapori, creatività e divertimento. Saranno presenti bancarelle con specialità gastronomiche italiane, dai salumi e formaggi piemontesi e lombardi alla pasta fresca, dal miele ai prodotti pugliesi, fino al cioccolato artigianale di Perugia.

L’artigianato artistico avrà un ruolo di primo piano, con creazioni originali realizzate a mano: pupazzi in stoffa, abbigliamento handmade, articoli in legno, candele, porcellane di Murano, bijoux in resina e tessuto, accessori in pietre dure, borse artigianali e raffinati ricami.

Non mancheranno spazi dedicati alla promozione turistica della città e della regione Lombardia, mentre il programma della manifestazione offrirà diverse attività per grandi e piccoli.

Tra gli appuntamenti più attesi, il ritorno del maestro Piero Costantini con i suoi giochi rompicapo e di magia, le esibizioni musicali itineranti degli artisti di strada e la presenza di associazioni onlus che illustreranno le loro attività e raccoglieranno fondi per cause benefiche, tra cui l’Associazione Casa Bau.

Le diverse anime dell’evento si intrecceranno tra degustazioni e vendita di prodotti tipici, idee regalo creative, laboratori di disegno, giochi di abilità e performance musicali dal vivo. Sarà anche un’occasione per visitare Cremona e lasciarsi conquistare dalle sue bellezze artistiche e culturali.

