Incidente, questa mattina poco dopo le 10, sulla provinciale 33 in territorio di Pescarolo. L’autista di un mezzo pesante che trasportava uova, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo che si è completamente ribaltato in un campo, al lato della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i vigili del fuoco che hanno fatto uscire il camionista dal mezzo. L’uomo, un 30enne, è stato medicato e trasportato in codice verde all’ospedale di Cremona. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della stradale che hanno effettuato i rilievi. Il tir è stato messo in sicurezza in attesa che venga rimosso.

