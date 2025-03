Soncino Fantasy, la manifestazione che da anni fa rivivere ai suoi spettatori le più famose saghe fantasy che hanno accompagnato l’infanzia e l’adolescenza di diverse generazioni, si rinnova per l’edizione 2025. Si aprono i confini del regno della fantasia con l’ingresso nella Rocca sforzesca di Soncino di un gioco di ruolo dal vivo realizzato dalla ludoteca cremasca La Torre Nera, un torneo Warhammer – The Old World con una tappa della Tilean Series a cura della ludoteca 100 Torri di Pavia e dei giochi medievali in legno di Giochi di Endy.

Tra le tante novità, cambia anche il tema generale della manifestazione, che per anni ha visto protagonisti i personaggi tolkieniani, virando verso il più recente successo “Il Trono di Spade” con The Winds of Winter che organizzeranno il raduno e la sfilata di cosplayer nel piazzale antistante la Rocca sforzesca, insieme alle ambientazioni ispirate alla saga letteraria e televisiva.

Senza stravolgere la natura di Soncino Fantasy, resterà costante l’animazione dedicata ai più piccoli e un ricco programma di spettacoli in compagnia di falconieri, musici e giullari che a turno si esibiranno durante tutto l’arco della giornata fino alla chiusura delle ore 19.00, la zona ristoro e il mercato fantasy.

Sarà presente anche una piazza medievale all’interno della Rocca curato dalla Confraternita del Dragone e una nuova collaborazione tutta soncinese con lo spettacolo finale di fuoco eseguito alle ore 20.45 dalla compagnia teatrale Caraval all’interno del Parco del Tinazzo di Soncino.

Si parte venerdì 25 aprile alle 9.30 con l’apertura dei cancelli dedicata a chi acquista la prevendita online sul sito ufficiale www.terredeldrago.it, mentre la biglietteria in loco sarà aperta dalle 10.00 per chi non ha acquistato la prevendita online. Tutti gli artisti, il programma della giornata e i dettagli di Soncino Fantasy 2025 sono pubblicati sulle pagine social Terre del Drago e Castrum Soncini.

L’evento è realizzato dall’Associazione Castrum Soncini e la Coop. Il Borgo, con il patrocinio del Comune di Soncino.

Biglietti:

Intero: 15€

Ridotto: 12€ (prevendite online sul sito www.terredeldrago.it, under 18 e over 65)

Famiglia: 42€ (2 adulti + minorenni)

È vietato l’accesso agli animali.

È vietato il volo di droni sullo spazio della manifestazione, anche se comandati dall’esterno.

L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo.

È possibile richiedere un media pass gratuito a info@valledelloglio.it.

