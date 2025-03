Tg News – 31/3/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Le Pen condannata per la frode alla Ue e dichiarata ineleggibile

– Ucraina, Putin aperto a nuovi contatti con Trump

– Bufera dazi: borse a picco, Ue prepara risposta

– Delitto Garlasco, ok a maxi incidente probatorio su Dna Andrea Sempio

– Trieste, anziana trovata morta in casa con taglio alla gola

– Guasto sull’Alta velocità Roma-Napoli, altra giornata di caos

– Istat, ancora calo nascite in Italia, sale speranza di vita

– Al via a Roma la seconda stagione di “Arte al Gazometro”

– Previsioni 3B Meteo 1 Aprile

mrv

© Riproduzione riservata