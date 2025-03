Per i cento anni dalla nascita di Pierre Boulez, l’Accademia Stauffer in collaborazione con l’Ensemble intercontemporain — la formidabile e storica orchestra da camera fondata da Boulez nel 1979 — promuove un workshop dal 31 marzo al 4 aprile incentrato sulla figura del musicista francese. Alla guida del workshop ci saranno Jeanne Marie Conquer, Diego Tosi (violini), Odile Auboin (viola) e Renaud Déjardin (violoncello), archi solisti dell’Ensemble intercontemporain che il 4 aprile si siederanno accanto ai giovani allievi Stauffer sotto i riflettori dell’Auditorium Arvedi del Museo del Violino per il terzo appuntamento della rassegna I Concerti della Stauffer.

La performance pubblica è strumento fondamentale nel percorso didattico, con la preparazione di un programma che impagina musiche di Boulez, accanto a Bach e Webern, due compositori significativi per il compositore e direttore francese. Al centro, la lettura approfondita di estratti del Livre pour quatuor, lavoro complesso ma cruciale nella produzione bouleziana, e di Anthèmes 1 per violino solo. Sempre il 4 aprile, nell’Aula Conferenze di Palazzo Raimondi di Cremona, si terrà una giornata di studi dal titolo “Pierre Boulez. Centro e assenza”, organizzata dal Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia – sede di Cremona – e curata dai professori Gianmario Borio e Ingrid Pustijanac. Il convegno vedrà impegnati studiosi di rilievo come Gianfranco Vinay, Gianmario Borio, Philippe Albèra, Paolo Dal Molin, Ulrich Mosch e Jean-Louis Leleu. Tra i massimi esperti mondiali di Boulez, Leleu ha lavorato insieme a Philippe Manoury al completamento del quarto movimento del Livre pour quatuor, che sarà eseguito in prima assoluta in Italia in occasione di questo concerto.

