40 anni Corriere di Arezzo, Casagrande “Gruppo editoriale cresce”

FIRENZE (ITALPRESS) – “I dati dicono che il nostro gruppo editoriale è un gruppo in crescita, un po’ in controtendenza nel panorama della stampa della stampa nazionale. Questo ci inorgoglisce, ci dà anche grossa responsabilità perché i nostri 40 anni di storia non sono pochi”. Lo ha detto il direttore del Corriere di Arezzo, Sergio Casagrande, a margine della presentazione delle iniziative per i 40 anni Corriere di Arezzo, avvenuta a Firenze. “Il Corriere di Arezzo vuole essere sempre più radicato nel suo territorio, come tutti i quotidiani del gruppo Corriere”, ha ricordato Casagrande.

