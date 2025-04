Di Michele “Milano-Cortina un modello anche per gli Stati Uniti”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Questo international roadshow che la Fondazione Milano-Cortina ha voluto organizzare a New York ha la finalità di promuovere l’organizzazione dei giochi olimpici e paralimpici del 2026 da questa parte dell’Atlantico. Non è casuale che l’unica tappa americana sia New York, ma c’è anche un legame immaginario non solo con i giochi di Los Angeles 2026, ma anche con i futuri Giochi invernali che si terranno tra Utah e Oklahoma. E’ interessante che il modello Milano-Cortina, che mette insieme diverse città e regioni, venga riprodotto dagli americani alcuni anni dopo”.Queste le parole di Fabrizio Di Michele, console generale a New York, intervenuto per presentare le opportunità economiche, infrastrutturali e culturali legate ai prossimi Giochi Olimpici Invernali.

