Le richieste rivolte dalle aziende al sistema scolastico per la formazione di figure tecniche restano spesso inascoltate. Anche per questo quattro aziende, Wonder, Rubinetterie Bresciani Gruppo Bonomi, Bonetti e Meccanica Fantini, con il supporto di ITS Academy Cremona, hanno deciso di promuovere un progetto di formazione e inserimento lavorativo innovativo per la formazione di meccanici evoluti.

“Mancano perché la scuola non ne forma abbastanza” dice Matteo Gosi amministratore delegato di Wonder Spa, azienda capofila, “la metà di quelli che vengono formati trovano subito lavoro, l’altra metà prosegue negli studi o cambia settore, quindi a noi mancano tecnici specializzati. Noi ci occuperemo di formare per 500 ore in aula e in laboratorio tutte le risorse che troveremo che poi ridistribuiremo agli altri aderenti a questo progetto, le altre aziende che si occuperanno di fare formazione specifica in campo, on the job, sui loro processi e i loro prodotti. Con grande entusiasmo i nostri dipendenti più esperti diventeranno formatori. Alcuni nostri ingegneri hanno già partecipato ad alcune lezioni ITS Academy, questa volta invece la formazione sarà direttamente in azienda per un nostro progetto”.

In questi giorni vengono raccolte le adesioni, l’8 aprile presso la sede dell’Associazione Industriali ci saranno i colloqui e la selezione di otto giovani che parteciperanno al corso di formazione e contestualmente saranno assunti come apprendisti.

“Per noi è un riconoscimento importante” dice la direttrice di Its Academy Cremona Valentina Nucera, “operiamo come un’academy esterna a disposizione delle aziende del territorio favorendo la condivisione del know-how di tante aziende che sono pronte a trasmettere le loro competenze a un gruppo di ragazzi e ragazze che poi inseriscono nelle loro aziende, formandoli direttamente anche con il loro personale. È un piccolo ulteriore tassello che ci dà anche un po’ una spinta nel continuare a fare quanto stiamo facendo e nel lanciare questo tipo di progetto interaziendale di formazione e inserimento lavorativo anche su altre filiere come Cosmesi o l’agroalimentare”.

Clicca qui per il servizio di Giovanni Palisto

© Riproduzione riservata