Lagalla “Mostra Santa Rosalia restituisce immagine che Palermo merita”

ROMA (ITALPRESS) – La presentazione della mostra di Santa Rosalia “è anche la presentazione della città presso gli istituti italiani di cultura all’estero, per restituire a Palermo quell’immagine che la città merita che è anche il risultato di uno sforzo di tante battaglie compiute negli anni, prima fra tutte quelle contro la mafia e la criminalità organizzata”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, in occasione dell’inaugurazione della mostra “400esimo Festino di Santa Rosalia 1624 – 2024 – Palermo rifiorisce con Santa Rosalia” presso la Biblioteca della Camera dei Deputati. “È una mostra che vuole portare al centro delle istituzioni il senso, la cifra e la dimensione di una ‘palermitanita’’ che è espressa dalla devozione ma anche dal folclore, dai comportamenti tipici dei palermitani. È anche una pagina di storia che si scrive – racconta -, 400 anni dalla peste che colpì Palermo e che cessò miracolosamente nell’arco di un anno per intercessione di Santa Rosalia che sbaragliò tutte le altre quattro patrone di Palermo che, anche quest’anno, hanno sfilato in processione”. xb1/vbo/mca1

