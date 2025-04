Milano, Sala “Mind e Villaggio Olimpico contro il caro affitti”

MILANO (ITALPRESS) – Il caro affitti “È un problema a Milano, ma che hanno anche le altre città. Dovendo pensare a Milano, è chiaro che questa è una parte della soluzione e la soluzione richiederà tempo”. Così il sindaco di Milano Beppe Sala, a margine dell’evento in occasione dell’avvio del cantiere del primo studentato al MIND di Milano. “Noi oggi – continua il sindaco – abbiamo 70mila studenti fuori sede e alloggi universitari per poco più di 10mila posti, quindi c’è ancora molto da fare. Diciamo che qui più Porta Romana e il villaggio olimpico aiuteranno. Qui è una situazione particolarmente favorita perché di fatto sarà una grande spazio dove la popolazione sarà tendenzialmente giovanile. In più, con la metropolitana che arriva fino qua. Quindi – prosegue il sindaco – si tratta di un bellissimo progetto”. “Questo – continua Sala – è un quartiere destinato a rimanere giovane. La scienza porta popolazione giovane e giovani ricercatori. Noi i problemi di una volta oggi li vediamo anche piu significativi perché ragioniamo sul perimetro di Milano, città da 1 milione e 400mila abitanti. Se li vedessimo sulla città metropolitana qualcosa cambierebbe. L’obiettivo deve essere allargare la città e farla crescere in queste aree, portando il trasporto pubblico fuori che è l’altra grande missione”, ha concluso.(ITALPRESS)

