Mollicone “Mostra su Santa Rosalia farà conoscere Palermo nel mondo”

ROMA (ITALPRESS) – La mostra su Santa Rosalia nasce “da un’idea del Comune di Palermo che crea un evento che va al di là della semplice tradizione popolare, già fondamentale e per noi che va valorizzata e riscoperta. Da questo nascono tante forme d’arte e la fotografia, la più contemporanea, permette di far conoscere il mito e la festa tradizionale, quindi anche Palermo, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Infatti, partirà qui da San Macuto e andrà in tutti gli istituti di cultura, dalla Cina all’America”. Così il presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, Federico Mollicone, in occasione dell’inaugurazione della mostra “400esimo Festino di Santa Rosalia 1624 – 2024 – Palermo rifiorisce con Santa Rosalia” presso la Biblioteca della Camera dei Deputati. “È una strategia culturale vera e propria che unisce il Parlamento e il Comune di Palermo, ma attraverso le tradizioni popolari la legge sulla rievocazione storica di fatto valorizza l’immaginario che, su delega del governo, verrà raccolto nel codice dei beni immateriali che in Italia mancava da 20 anni”, aggiunge.

